Coronavirus Bundestheater melden 2.176 Mitarbeiter zur Kurzarbeit an

Die Bundestheater melden mit dem heutigen Tag 2.176 Mitarbeiter zur Kurzarbeit an. Das gab die Bundestheater-Holding am Dienstag gegenüber der APA bekannt. Betroffen sind Dienstnehmer von Burgtheater, Staatsoper, Volksoper, ART for ART Theaterservice und der Bundestheater-Holding selbst.