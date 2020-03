Facebook

© APA/AFP/ODD ANDERSEN

Im Burgenland sind die ersten am Coronavirus Erkrankten wieder gesund. Ein slowakisches Ehepaar und seine beiden Kinder, die sich in ihrem Ferienhaus in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) in häuslicher Quarantäne befunden haben, sind genesen, berichtete der "Koordinationsstab Coronavirus" am Dienstag. Sie waren die ersten bestätigten Fälle im Burgenland.

Die vierköpfige slowakische Familie war am 6. März positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Mutter hatte nach ihrer Rückkehr von einem internationalen Kongress in den USA erste Symptome gezeigt. Sie wurde auch darüber informiert, dass sie bei dem Kongress nachweislichen Kontakt mit Erkrankten gehabt hat. Auch ihr Mann und ihre beiden Kinder zeigten anschließend grippeähnliche Symptome mit teilweise Fieber.