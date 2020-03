Coronavirus 100-Personen-Grenze gilt auch für Lokale

Facebook

Das hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag in der ZiB2 des ORF erklärt. Ob und wann es zu Schulschließungen in Österreich kommen könnten, blieb offen. "Das kann schnell gehen, muss es aber nicht", sagte er.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte zuvor in einer Sonder-ZiB zur Coronainfektion gemeint: "Maßnahmen an Schulen werden ein nächster Schritt sein." Auch Anschober betonte, dass man eine Lösungsvariante vorbereitet habe. Man müsse zunächst aber schauen, wie das aktuelle Paket umgesetzt werde.

Auch eine weitere Maßnahme, um Sozialkontakte potenziell Infizierter zu minimieren, stellte Anschober in Aussicht: Man arbeite gerade daran, die Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung zu schaffen.