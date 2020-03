Coronavirus weltweit Rund 300 Millionen Kinder gehen wegen Virus nicht in die Schule

In China stieg die Zahl der Infektionen erstmals seit drei Tagen wieder, auch in Südkorea steigt diese unvermindert an. In der Schweiz gibt es den ersten Todesfall. In mehreren Ländern bleiben Schulen und Unis geschlossen. Alle Entwicklungen im Live-Blog.