Italien prüft wegen der Corona-Krise. die Schließung aller Schulen und Universitäten im ganzen Land. Die Entscheidung ist nach Aussagen der italienischen Schulministerin aber noch nicht gefallen. Ein entsprechendes Dekret ist von der Regierung noch nicht verabschiedet worden, verlautete aus Regierungskreisen.

"Bisher gibt es keine Schließungen", sagte Lucia Azzolina laut Angaben der Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos am Mittwoch. Eine Entscheidung solle erst in den kommenden Stunden fallen. Zuvor hatten Agenturen berichtet, diese Maßnahme werde bis Mitte März ergriffen.

Italien ist in Europa das am schwersten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffene Land. Bis Dienstag zählten die Behörden 79 Tote. Insgesamt haben sich mehr als 2.500 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Viele sind jedoch auch schon wieder genesen. Bisher waren vor allem die Schulen im stark betroffenen Norden des Landes geschlossen.

Elf Gemeinden im Norden, in der Lombardei und Venetien sind bereits die zweite Woche gesperrt. In der Lombardei, der Emilia-Romagna und in Venetien sind die Fallzahlen besonders hoch.

In der Lombardei war in der Provinz Lodi am 21. Februar der erste Krankheitsfall dieses Ausbruchs bekannt geworden. Experten vermuten allerdings inzwischen, dass das Virus schon früher im Land vorkam, vermutlich schon im Jänner.