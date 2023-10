Der Chef der wichtigsten Oppositionspartei auf den Seychellen, Patrick Herminie, ist am Montag wegen des Verdachts auf "Hexerei" angeklagt worden. Der Vorsitzende der Partei United Seychelles war am Freitag im Hauptquartier seiner Partei festgenommen und sein Büro durchsucht worden. Nach der Anklageerhebung am Montag wurde er auf Kaution wieder freigelassen.

Nach seiner Festnahme sagte Herminie, für ihn sei das "eine Entscheidung, die direkt von der Präsidentschaft", von Staatschef Wavel Ramkalawan, komme. Herminie ist Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 2025.

Herminie wurde zusammen mit sechs weiteren Seychellern und einem Bürger aus Tansania im Rahmen einer Untersuchung angeklagt, die wegen "Hexerei" sowie "unnatürlicher und abergläubischer" Handlungen eingeleitet worden war. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit der Entdeckung der ausgegrabenen Leichen einer älteren Frau und eines jungen Mannes auf einem Friedhof auf der Hauptinsel Mahé im August.

Satanische Symbole

Der Name von Herminie, der von 2007 bis 2016 Präsident der Nationalversammlung war, wurde auf dem Telefon des tansanischen Staatsbürgers gefunden, der Ende September am internationalen Flughafen der Seychellen festgenommen worden war. Er hatte laut der Nachrichtenagentur der Seychellen unter anderem Steine, kleine Flaschen mit einer bräunlichen Flüssigkeit, eine Auswahl an Pulvern und eine Reihe von Dokumenten mit einer als satanisch beschriebenen Sprache und Symbolen bei sich.

Laut der Staatsanwaltschaft ähneln die Symbole auf diesen Dokumenten anderen, die an geschändeten Orten auf dem Archipel, insbesondere katholischen Kirchen, gefunden worden waren.