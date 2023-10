Tierschutz hatte bisher keinen Stellenwert in Spanien: Tausende Stiere werden zu Tode gequält. Bei Hahnenkämpfen werden zur Publikumsbelustigung Tiere aufeinandergehetzt. Zehntausende Jagdhunde, die nicht mehr flink genug sind, werden jedes Jahr getötet oder ausgesetzt. Tierheime sind überfüllt mit Vierbeinern, die von ihren Besitzern im Stich gelassen wurden.

Trotz dieser Enttäuschung bewerten Tierschutzorganisationen das Gesetz positiv. „Es enthält große – fast revolutionäre – Verbesserungen, die den Tieren in Spanien zugutekommen werden“, heißt es in einem Rundbrief der Madrider Organisation Alba, in deren Auffangstation jedes Jahr Hunderte ausgesetzte Vierbeiner gepflegt werden. Weil es in Spanien nicht genügend Interessenten gibt, vermitteln spanische Tierschützer Hunde und Katzen in den deutschsprachigen Raum. Diese werden von "Flugpaten", oft tierliebende Spanienurlauber, in Transportboxen nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz oder nach Luxemburg gebracht. Regelmäßig rollen auf der Straße Transporte mit herrenlosen Tieren in den Norden. Eine der großen Neuerungen ist die Einführung eines "Haustierführerscheins", der bisher nur für die Haltung gefährlicher Hunde Pflicht war. Unter dem neuen Sachkundenachweis müsse man sich einen Schnellkurs vorstellen, den Tierbesitzer künftig machen müssen. Schätzungen zufolge gibt es mehr als elf Millionen Hunde und Katzen in Spanien. Annähernd 300.000 von ihnen landen nach Angaben der Regierung jedes Jahr in Tierheimen. Hauptgrund für das Aussetzen von Hunden und Katzen ist, dass viele davon unkontrollierten Nachwuchs produzieren, weil sie nicht sterilisiert sind.