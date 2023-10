Die Zeitung „Nieuwsblad van het Noorden“ jubelte. „Von Montag an kochen Tausende Hausfrauen in der Region Groningen mit Gas aus dem eigenen Boden“, titelte das Blatt. Das war am 7. Dezember 1963. Sechzig Jahre später ist mit dem eigenen Gas Schluss. Zum 1. Oktober stoppen die Niederlande aus der Förderung in Groningen. Nicht wegen des Klimas. Die Erde unter den Füßen bebt. So macht die Bevölkerung gegen das Gas aus dem eigenen Boden mobil.