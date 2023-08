E-Scooter sind vor allem in der Stadt ein ideales Fortbewegungsmittel – umweltfreundlich, praktisch und dazu noch eine Menge Spaß. Doch wie so oft sind die Nutzer und Nutzerinnen das Problem: In Melbourne meldeten Kritiker der Fahrgeräte an, dass die Rollerfahrer häufig auf Gehwegen unterwegs seien und damit eine Gefahr für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen darstellten.