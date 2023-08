Am Mailänder Dom kam es am Freitagmorgen zu einer spektakulären Kletteraktion. Wie der in Mailand ansässige "Corriere della Sera" berichtet, sind zwei französische Kletterer bis auf die 108,5 Meter hohe Turmspitze des Gotteshauses gestiegen.

Videomaterial sichergestellt

Nach Abseilung und Rückkehr auf festen Untergrund wurden die zwei 18 und 20 Jahre alten jungen Männer einer Identitätsfeststellung unterzogen. Dabei stellten die Beamten der Lokalpolizei Handys und Fotoapparate sicher, auf denen nicht nur Bildmaterial der heutigen Exkursion auf die Domspitze zu sehen ist, sondern auch weitere Aktionen in anderen Städten festgehalten wurden. Vor Kurzem sollen sich die zwei Männer dabei auf die Spitze des Eiffelturms gewagt haben.

Lebensgefährlicher Trend

Das Besteigen von hohen Gebäuden, Antennen und Kränen gilt seit einigen Jahren als großer Trend. In den sozialen Medien haben sogenannte Roofer Hunderttausende Follower. Die Mutproben gehen jedoch nicht immer gut, oftmals kommt es zu Unfällen. Erst Ende Juli stürzte der Franzose Rémi Lucidi von einem Hongkonger Hochhaus 220 Meter in den Tod.

In Mailand handelt es sich um den zweiten Fall innerhalb einer Woche. Am Montagabend begaben sich drei Graffiti-Sprüher auf das Dach der Vittorio-Emmanuele-II-Galerie, die sich vis-à-vis zum Dom befindet. Nachdem die Wand bemalt wurde, flüchteten die Täter unerkannt. Eine Beziehung zwischen den zwei Fällen soll nicht bestehen.