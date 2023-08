Orkanböen, Hagelschauer und starke Regenfälle verwüsteten am Wochenende auch Italien. Bilder aus der Metropole Mailand zeigen die Auswüchse der Verwüstungen. Parks, Grünflächen und Friedhöfe mussten geschlossen werden.

In einem Video ist zudem zu sehen, wie Eisschollen durch die Stadt treiben. Die Wassermassen transportieren die gefrorenen Eisbrocken, die Einkaufsstraße entlang.

Bereits am Anfang der vergangenen Woche hatte es massive Unwetter gegeben, die Spuren der Verwüstung hinterlassen hatten. Eine extreme Superzelle zog über die Regionen Bergamo bis zum Gardasee. Hagelkörner bis zehn Zentimeter haben Tausende Autos und Gebäude schwer beschädigt.

Auch in der Kärntner Nachbarregion Frieaul sind starke Regengüsse zum Problem geworden. So ging ein schweres Gewitter mit Hagel in Udine nieder. In der Gemeinde Reana del Rojale sorgte der Hagel für "Schneefahrbahnen" wie im Winter, der danach einsetzende Regen für Überflutungen. Hagelkörner verbanden sich am Boden zu Eisschollen, die durch die Straßen schwammen.