Mit einem geschätzten Vermögen von 7,75 Milliarden Euro kann sich die Walmart-Erbin Nancy Walton Laurie so einiges leisten, wohl auch die Reinigung ihrer Luxus-Yacht. Diese fiel am Sonntag Klimaaktivisten der Gruppe „Futuro Vegetal“ in die Hände, die das Schiff mit Farbe beschmierten.

Crew wollte Aktivisten verscheuchen

Zuvor hatten Crew-Mitglieder versucht, die Gruppe mit Wasserschläuchen zu verscheuchen – doch vergebens. Nach der Farb-Attacke hielten zwei Männer ein Schild mit den Worten „Ihr konsumiert, andere leiden“ in die Kamera. Der Wert der Yacht „Kaos“ der Milliardärin wird auf rund 300 Millionen US-Dollar Euro geschätzt.

Die Gruppe teilte ihre Videoaufnahmen in den sozialen Medien. Auf Instagram und Twitter bestätigten sie, dass die zwei Aktivisten, die für das Beschmieren der Yacht verantwortlich waren, von der Polizei festgehalten werden.

Die Attacke auf das Luxus-Schfiff war Teil der Aktion „Privatjets und Yachten, die Party ist vorbei“, die nun mit dem Protest gegen die "Kaos" ihr vorläufiges Ende fand. Wie hoch die Reinigungskosten sind und welche Strafen die Klimaaktivisten erwartet, ist bisher noch nicht bekannt. Einen größeren Schaden hat die Yacht ohnehin nicht davongetragen. Sie ist mittlerweile bereits auf dem Kurs Richtung Mittelmeer.