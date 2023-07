Wie beim Tauziehen reißen sie an Seilen, etwa 40 Männer und Frauen, aufgeteilt in zwei Gruppen, sie ziehen synchron und stetig, dann steht der schwere, zehn Meter hohe Dachbinder, der eben noch auf dem Boden lag, kerzengerade. Unter einem vorübergehend hochgezogenen Hangar, in einem kleinen Dorf in der Normandie, auf halber Strecke zwischen Paris und Ärmelkanal, entsteht das Dachtragewerk von Mittelschiff und Chor von Notre-Dame.