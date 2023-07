Die beiden ältesten der fünf Kinder des verstorbenen italienischen Ex-Premiers Silvio Berlusconi, Marina und Pier Silvio, übernehmen die mehrheitliche Kontrolle der im Mediengeschäft aktiven Fernsehholding Fininvest. Das geht aus der Eröffnung von Berlusconis Testament am Mittwoch hervor. Seine Anteile an Fininvest wurden unter seinen fünf Kindern aufgeteilt, die beiden ältesten aus Berlusconis erster Ehe können ihre Beteiligung an Fininvest auf 53 Prozent aufstocken.

Geldregen für Berlusconis Erben

Je 100 Mio. Euro erben Berlusconis Lebensgefährtin, die 33-jährige Parlamentarierin Marta Fascina, sowie sein jüngerer Bruder Paolo, wie italienische Medien am Freitag berichteten. Berlusconis langjährige "rechte Hand", der Ex-Senator Marcello Dell'Utri, bekommt 30 Mio. Euro.

Auch politisch hinterlässt der Ex-Premier ein großes Erbe. In den nächsten Wochen will die seit ihrer Gründung von Berlusconi dominierte Regierungspartei Forza Italia einen neuen Parteichef nominieren, der die konservative Gruppierung bis zum Parteitag im kommenden Jahr führen soll. Erwartet wird, dass Parteikoordinator und Außenminister Antonio Tajani neuer Parteichef wird.

Der 86-jährige Berlusconi war am 12. Juni in einer Mailänder Klinik an den Folgen einer chronischen Leukämie gestorben. Der Mailänder Medienmogul hat Italiens politische Landschaft seit seinem Einstieg in die Politik im Jahr 1994 zutiefst geprägt.