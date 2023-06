Mit seinen malerischen Ständen und idyllischen Buchten zieht Dubrovnik jedes Jahr bis zu 1,4 Millionen Touristen an. Nicht zuletzt die Serie "Game of Thrones" verschaffte der kroatischen Küstenstadt globale Berühmtheit. Die Beliebtheit Dubrovniks birgt für die Stadt aber auch einige Probleme. In der mit Kopfstein-gepflasterten Altstadt ist der Lärmpegel, verursacht von Touristen mit Rollkoffern, zuletzt signifikant gestiegen. Nun reagiert die Stadtverwaltung. Ab diesem Sommer müssen Touristen ihre Koffer durch die historische Altstadt tragen und nicht mehr hinter sich her ziehen. Touristen müssen sich aber nicht vor scharfen Konsequenzen fürchten. "Wir werden niemanden bestrafen, sondern in Gesprächen aufklären", sagt der Bürgermeister von Dubrovnik, Mato Frankovic. Langfristig plant Dubrovnik mit einem entstehenden Logistikzentrum am Flughafen, das Gepäck direkt in die Unterkünfte zu liefern. Koffer sollen so aus dem Ortsbild verschwinden.