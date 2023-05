Dieses Jahr erwartet das beliebte Adria-Urlaubsreiseziel Kroatien wieder eine starke Sommersaison. Sogar die Obergrenze von 20 Millionen Gästen könnte heuer durchbrochen werden. Und obwohl der Sommertourismus für das Land eine so wichtige Rolle spielt, gibt es auch Probleme.

Einige Urlaubsorte, etwa Dubrovnik, das seit der Fernsehserie "Game of Thrones" einen ungebrochenen Hype erlebt, stöhnen unter den Gästemassen. Probleme entstehen daraus vor allem für die Natur und das Kulturerbe, beklagen die Kroaten. Aber nicht nur das: "In der Tat leidet das Leben der lokalen Bevölkerung am meisten darunter", sagte kroatische Tourismusministerin Nikolina Brnjac gegenüber der kroatischen Tageszeitung "Večernji list".

Die zuständige Ministerin plant deshalb die Einführung der Umweltgebühr, die alle Gäste bezahlen sollen, die sich zumindest einen Tag lang in dem Land aufhalten. Wie hoch die Gebühr ist, soll von den Städten und Gemeinden selbst festgelegt werden.