Am Himmel über der ukrainischen Hauptstadt Kiew tauchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mysteriöse Blitzlichter auf, die im Internet für Spekulationen sorgen. Während die ukrainischen Behörden die Lichtphänomene auf einen NASA-Satelliten zurückführten, spricht die ukrainische Luftwaffe indessen von einem Meteoriten. Das Geschehen am Nachthimmel versetzte Kiew in Panik und löste einen Luftalarm aus.

Licht kommt nicht von NASA-Satellit

NASA-Sprecher Rob Margetta verneinte gegenüber der "BBC" jedoch, dass das Licht von einem Satelliten der NASA stammen könnte. Anfang letzter Woche wurde bekannt, dass die amerikanische Raumfahrtorganisation einen 300 Kilogramm schweren Satelliten, der bereits ausgeschieden war, wieder in die Erdumlaufbahn bringen wollte. Laut NASA-Informationen befindet sich der besagte Satellit, der den Namen RHESSI trägt, jedoch nach wie vor im Orbit.

Nicht nur in der Ukraine wird das Phänomen deshalb eifrig in Sozialen Medien diskutiert. Bilder, die an Ufos erinnernde Objekte auf Lastwagen zeigen, machten etwa auf Twitter die Runde. Der Stabschef von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Andriy Yermak, machte sich über die "Ufos" lustig. Er erwartet eine Erklärung von der ukrainischen Luftwaffe zur Ursache des mysteriösen Lichts. Ob es sich bei den Ufo-Bildern um Fälschungen handelt, ist nicht bekannt.