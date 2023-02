Je lauter die Kommentatoren der US-Sender auf den Putz hauen, desto mehr Zuschauer schalten ein. So hat es Fox News an die Spitze geschafft. 2,3 Millionen Amerikaner schauen heute den konservativen Sender, dreimal so viele wie das liberalere CNN, auch deshalb, weil US-Präsident Donald Trump dort eine Plattform fand. Jetzt aber ist der Sender mit einer Milliardenklage konfrontiert. Es geht um die Präsidentschaftswahlen von 2020 und darum, ob dabei Wahlbetrug stattgefunden hat, wie Trump es stets verkündet. Dies hatte sich Fox News zu eigen gemacht.