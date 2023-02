Erdbeben in der Tükei und Syrien

Österreich schickt 84 Soldaten in das Katastrophengebiet

Nach dem folgenschweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion bietet Österreich Soforthilfe von drei Millionen Euro an. Zudem werden 84 Soldatinnen und Soldaten in die Region geschickt.