Kerzenlichter und Blumensträuße markieren am Tag danach den Ort, an dem der 65-jährige katholische Kirchendiener im historischen Zentrum der südspanischen Stadt Algeciras starb. Tödlich verletzt von mehreren Hieben mit einem langen Buschmesser. Passanten verharren am Tatort. Einige beten, andere weinen – der Küster der Kirche „Nuestra Señora de la Palma“ war beliebt in der Gemeinde. Der Kirchenmann hatte versucht, sein Gotteshaus gegen einen Angreifer zu verteidigen, der am Mittwochabend nach dem Ende der Messe mit einer Machete in die Kirche eingedrungen war.