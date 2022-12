Die Polizei hat einen auf der Autobahn in der Nähe von Bamberg hinter dem Steuer seines Tesla eingeschlafenen Mann angehalten. Das Fahrzeug habe sich bei konstant 110 Kilometern pro Stunde und exakt gleichbleibendem Abstand zum vorausfahrenden Streifenwagen auf der A 70 in Richtung Bayreuth bewegt, teilte die Exekutive am Donnerstag mit.

Die Polizeistreife habe 15 Minuten lang erfolglos versucht, den 45-Jährigen mit Hupen und Anhaltesignalen zu wecken. Die Beamten hätten festgestellt, dass der Mann mit geschlossenen Augen auf dem Fahrersitz saß und die Hände nicht am Lenkrad hatte. Schließlich sei dieser aufgewacht und den Anweisungen gefolgt. Bei der Kontrolle habe er "drogentypische Ausfallerscheinungen" gezeigt, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Mit Lenkradgewicht und Autopilot

Im Fußraum fanden die Beamten den Angaben zufolge ein sogenanntes Lenkradgewicht. Diese Vorrichtung wird an das Lenkrad angebracht, um eine Sicherheitsfunktion des Fahrzeugs auszutricksen, indem vorgetäuscht wird, dass sich die Hand am Steuer befindet. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Führerschein wurde einbehalten.