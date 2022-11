China hat seine in Eigenregie verwirklichte Raumstation "Tiangong" ("Himmelspalast") im Erdorbit in Vollbetrieb. Die USA ließen jüngst nach einigen Startproblemen die Mission "Artemis I" erfolgreich in eine Umlaufbahn rund um unseren Erdtrabanten abheben – und wollen bis 2025 oder 2026 wieder Astronauten zur Mondoberfläche bringen. Die europäische Raumfahrtagentur ESA sucht neuen Schub und berät seit gestern auf ihrem Ministerratstreffen in Paris über ein viel höheres Budget – und davon abhängige Missionen, mit denen man aufzeigen kann.