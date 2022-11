Der morgendliche Kaffee zählt zur Lebenskultur der Italiener. Meist wird der Frühstückskaffee an der Theke des Stammcafés, gleich um die Ecke der Wohnung, eingenommen. Rund zwei Drittel aller Italiener trinken ihren Frühstückskaffee außerhalb der eigenen vier Wände. Und oft im Stehen – denn den Kaffee an der Theke zu trinken ist meist günstiger, als am Tisch.