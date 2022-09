In der russischen Stadt Ischewsk soll es an einer Schule zu einem Amoklauf mit sechs Toten gekommen sein, wie Nachrichtenagenturen berichten.

Russland: Sechs Tote bei Amoklauf in Schule

In Russland sind bei einem Amoklauf an einer Schule einer Agenturmeldung zufolge sechs Menschen getötet worden. 20 weitere Personen seien verletzt worden, meldete die russische Nachrichtenagentur Ria am Montag. Unter den Opfern seien mehrere Kinder. Der Täter sei bisher nicht identifiziert. Ischewsk ist die Hauptstadt der Republik Udmurtien im Westen Russlands.