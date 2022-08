Am Samstagabend ging bei der Hafenbehörde von Crotone ein Notruf ein. Ein Crewmitglied der Jacht "Saga" forderte Unterstützung an, da Wasser in das Heck des Schiffes eingedrungen war. Daraufhin wurden ein rumänisches Patrouillenboot, das im Auftrag der Agentur Frontex im Einsatz war, und ein Patrouillenboot aus Crotone losgeschickt, um die Jacht zu retten.

Der Versuch, die Luxusjacht in den Hafen zu schleppen, scheiterte jedoch am stürmischen Wetter. Da schon zu viel Wasser in die Jacht eingedrungen war, mussten die Einsatzkräfte das Schiff sinken lassen.

Warum die Jacht in Seenot geraten war, wird nun ermittelt.