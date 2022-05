19 Kinder verloren beim Schulmassaker in Uvalde, Texas, ihr Leben. Zwei Lehrkräfte wurden von dem 18-jährigen Amokläufer ebenfalls hingerichtet. Eine von zwei Lehrerinnen war Irma Garcia, die mehr als zwei Jahrzehnte unterrichtet hatte.

Nach den Schüssen in der Volksschule wurde Garcia tot in einem Klassenraum aufgefunden. In ihren Armen: Kinder, die sie bis zuletzt vor den Kugeln zu schützen versuchte.

Kurz nach dem unfassbaren Massaker wurde Garcias Ehemann, Joe Garcia, benachrichtigt. Am Donnerstagmorgen hatte er noch Blumen der Trauer für seine verstorbene Frau niedergelegt, jetzt ist er selbst tot. Der 50-Jährige starb infolge eines Herzinfarkts, wie die New York Times nun berichtet.

Laut Berichten waren die Eheleute seit 24 Jahren verheiratet. Sie hinterlassen vier Kinder.