24. Mai 2022

In der texanischen Kleinstadt Uvalde eröffnet ein 18-Jähriger in einer Volksschule das Feuer. Er tötet an der Robb Elementary School mindestens 14 Kinder und einen Lehrer, bevor er mutmaßlich von Polizisten erschossen wird.

30. November 2021

In Oxford im Bundesstaat Michigan erschießt ein 15-Jähriger vier Mitschüler und verletzt sieben weitere Menschen. Nach der Tat lässt er sich widerstandslos festnehmen.

18. Mai 2018

An der Santa Fe High School in der texanischen Stadt Santa Fe schießt ein 17-jähriger Schüler mit einem Sturmgewehr und einem Revolver seines Vaters auf Mitschüler. Zwei Erwachsene und acht Jugendliche werden getötet und 13 weitere verletzt.

14. Februar 2018

Ein 19-jähriger Ex-Schüler dringt am Valentinstag in die Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland im Bundesstaat Florida ein und eröffnet das Feuer. Er tötet 17 Menschen und verletzt 17 weitere.

1. Oktober 2015

Ein 26-jähriger Student tötet bei einem Amoklauf am Umpqua Community College in Roseburg im Bundesstaat Oregon neun Menschen. Er erschießt sich dann selbst.

14. Dezember 2012

Ein 20-Jähriger erschießt in der Sandy Hook Grundschule in Newtown im Bundesstaat Connecticut 20 Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren sowie sechs Erwachsene. Zuvor hatte er bereits seine Mutter getötet. Nach den Bluttaten nimmt er sich das Leben.

2. April 2012

Ein 43-Jähriger tötet in der religiösen Universität Oikos in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien sieben Menschen und verletzt drei weitere. Anschließend stellt der frühere Student sich der Polizei.

16. April 2007

Bei einem Amoklauf an der US-Hochschule Virginia Tech in Blacksburg im Bundesstaat Virginia erschießt ein 23-jähriger Student 27 Studenten und fünf Lehrer, dann tötet er sich selbst.

20. April 1999

An der Columbine High School in Littleton im Bundesstaat Colorado erschießen zwei schwarz gekleidete und vermummte Jugendliche zwölf Mitschüler und einen Lehrer. Danach nehmen sie sich das Leben.