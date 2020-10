"Integration fördern"Papst will stärkere Präsenz von Frauen in Institutionen

Facebook

Der Papst hat sich beim Angelus-Gebet am Sonntag für eine stärkere Präsenz von Frauen in Schlüsselrollen kirchlicher Institutionen ausgesprochen. "Wir müssen die Integration der Frauen an den Orten fördern, an denen wichtige Beschlüsse gefasst werden", sagte Franziskus vor den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen.

"Heute besteht noch stärkerer Bedarf, mehr Raum (für Frauen, Anm.) für eine einschneidendere Präsenz in der Kirche der Laien zu schaffen (...), denn Frauen werden meistens zur Seite gestellt", so der Papst. Laien seien "die Protagonisten der Kirche".

In den vergangenen Jahren war immer wieder eine Debatte darüber aufgetaucht, ob nicht doch ein Frauendiakonat möglich sei, da es in der frühen Kirche "Diakonissen" gegeben hatte. Es gibt allerdings unterschiedliche Darstellungen darüber, wie deren Rolle genau aussah und ob sie etwa liturgische Dienste erfüllten, oder nur etwa bei der Taufe von Frauen halfen.

Papst Franziskus hatte bereits 2016 eine Kommission zu der Frage eingesetzt, die jedoch in ihren Schlussfolgerungen uneinig blieb.