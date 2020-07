Facebook

Der 25. Juli 2000 war ein sonniger Dienstag: Auf dem Flughafen Paris-Charles de Gaulle machten sich heute vor 20 Jahren die 100 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder des Charterfluges AF4590 in den Nachmittagsstunden startklar: Ein Flug an Bord einer (Aérospatiale-BAC) Concorde war auch Jahrzehnte nach dem Jungfernflug ein Erlebnis. Einmal in New York angekommen, wollten 99 der 100 Fluggäste eine Kreuzfahrt mit der "Deutschland" durch die Karibik antreten. Zwei Minuten nach dem Take-off zerschellt das erste Überschall-Passagierflugzeug im Linienflugdienst. Alle 109 Insassen und vier weitere Personen am Boden starben in einem im kollektiven Gedächtnis gebliebenen Unglück.