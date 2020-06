Der Designer des weltberühmten "I love New York", Milton Glaser, starb just an seinem 91. Geburtstag.

Milton Glaser, hier vom ehemaligen US-Präsidenten barack Obama empfangen © APA (AFP)

Der Designer des weltberühmten "I love New York"-Logos ist tot: Milton Glaser sei am Freitag an seinem 91. Geburtstag in Manhattan gestorben, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf seine Frau Shirley. Die Ursache sei ein Schlaganfall gewesen, zudem habe Glaser an Nierenversagen gelitten.

Glaser war unter anderem Mitgründer des "New York Magazine" und entwarf das Emblem für die Brooklyn-Brauerei. Geboren 1929 im New Yorker Stadtteil Bronx wurde Glaser aus seiner Heimatstadt heraus zu einem der weltweit bekanntesten Designer. Den "I love New York"-Slogan visualisierte er in den 1970er-Jahren im Auftrag des Bundesstaats New York. 2009 bekam er die National Medal of Arts, die bedeutendste Kunstauszeichnung der US-Regierung.