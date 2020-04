Bei einer Bluttat in Dortmund sind fünf Menschen ums Leben gekommen.

Sujetbild © APA/AFP/INA FASSBENDER

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der Ruhrgebietsstadt am Donnerstag gemeinsam mitteilten, tötete ein 41-jähriger Familienvater nach ersten Erkenntnissen seine 38-jährige Frau und die drei gemeinsamen Kinder im Alter von zwei, sechs und acht Jahren. Danach beging er Suizid bei einer Autobahnbrücke in der Nähe von Dortmund.

Nach Angaben der Ermittler wurden die Leichen der Ehefrau und der drei Kinder Donnerstagfrüh von Polizisten in der Wohnung der Familie im Stadtteil Barop entdeckt. Bereits zuvor hatte der ebenfalls dort wohnende Ehemann und Vater Selbstmord verübt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei von einem vierfachen Tötungsdelikt des Vaters mit anschließendem Suizid auszugehen, hieß es. Weitere Angaben machen die Beamten zunächst nicht.