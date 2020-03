Facebook

Luftaufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung © AOPA/Twitter/Randy Harmon

Am Dienstag zogen insgesamt vier Tornados über den US-Bundesstaat Tennessee. Zwei davon trafen auch die Hauptstadt Nashville. Insgesamt starben dabei mindesten 25 Menschen.

Besonders schwere Schäden richtete ein Tornado am Flugplatz John C. Tune an. Die Hangars liegen in Trümmern. Die Flugzeuge und auch die geparkten Autos wurden durch die Luft gewirbelt und landeten schließlich teils übereinander, wie Luftaufnahmen zeigen. Wie durch ein Wunder gab es am Flughafen keine Verletzten.

Der Flughafen, der hauptsächlich von Privatpiloten genutzt wird, musste vorübergehend geschlossen werden.

The tornado that hit Nashville rated an EF3 with wind up to 165mph at one point (possibly 2 long-track tornadoes), resulting in over 2 dozen deaths. Here are aerials of damage at John C. Thune Airport to show how the tornado just tossed planes like toys.#nashvilletornado2020 pic.twitter.com/9qXU1nnbkp — Matt Makens (@MattMakens) March 4, 2020

Heartbreaking view over John C Tune Airport. You can see the burn marks from where the fuel truck explosion happened. And, you can see in the rubble of our hanger Sky 5. We are using a loaner chopper because of this. #NashvilleTornado @NC5 #NC5 pic.twitter.com/Im7YTunhx4 — Henry Rothenberg (@HenryRothenberg) March 4, 2020