Auch Kinder verletzt Deutschland: Autofahrer fuhr absichtlich in Rosenmontagsumzug

Im hessischen Volkmarsen in Deutschland ist Auto während des Rosenmontagzugs in eine Menschengruppe gefahren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ob es sich um einen Unfall handelt oder ob der Mann absichtlich in die Menschenmenge fuhr ist noch nicht bekannt © APA/AFP/ELMAR SCHULTEN

Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Autofahrer offenbar vorsätzlich in eine Menschenmenge bei einem Rosenmontagszug gefahren. Es wurden zahlreiche Menschen verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer des Wagens wurde festgenommen. Das hessische Innenministerium schloss nun auch einen Anschlag nicht aus.

Deutschland: Auto fährt in Nordhessen in Karnevalsumzug Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Auto in einen Rosenmontagsumzug gefahren. (c) APA/AFP/ELMAR SCHULTEN (ELMAR SCHULTEN) Tote hat es nach Angaben eines Polizeisprechers nicht gegeben. (c) APA/AFP/ELMAR SCHULTEN (ELMAR SCHULTEN) Es wurden zahlreiche Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. (c) AP (Uwe Zucchi) (c) AP (Uwe Zucchi) (c) AP (Uwe Zucchi) (c) AP (Uwe Zucchi) 1/6

Der Fahrer fuhr nach Angaben des Ministeriums am Montagnachmittag nach ersten Erkenntnissen mit "hoher Geschwindigkeit" in die Menschenmenge. "Aufgrund der Situation vor Ort kann ein Anschlag gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden", erklärte das Ministerium. Der festgenommene Fahrer des Wagens war demnach zunächst nicht vernehmungsfähig.

Er war nach ersten Erkenntnissen den Behörden nicht als Extremist bekannt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montagabend aus Sicherheitskreisen. Allerdings war er der Polizei nach dpa-Informationen in der Vergangenheit durch Beleidigung, Hausfriedensbruch und Nötigung aufgefallen.

Laut Polizei wurden "mehrere Dutzend" Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Unter den Verletzten waren demnach auch Kinder. Ein Polizeisprecher sagte in Volkmarsen, es werde von einem "vorsätzlichen Tatgeschehen" ausgegangen. Von einem Anschlag sprach die Polizei nicht. Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft übernahm nach Angaben der Behörde die Ermittlungen.

Zweite Festnahme

In Volkmarsen hat es nach Angaben des Frankfurter Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill eine zweite Festnahme gegeben. Es sei noch nicht klar, ob der Festgenommene als Tatverdächtiger gelte oder ein Zeuge sei, sagte er auf einer Veranstaltung am Montagabend in Frankfurt am Main. Oberstaatsanwalt Alexander Badle wollte sich auf dpa-Anfrage zunächst nicht zur Festnahme äußern.

In #Volkmarsen Nordhessen ist ein PKW in den dortigen Fastnachtsumzug gefahren.

Alle in Hessen stattfindenen Fastnachtsumzüge werden daraufhin vorsichtshalber abgebrochen. Dies gilt auch für den ohnehin fast beendeten Umzug in #Kiedrich.



Danke für euer Verständnis! pic.twitter.com/9NeKHJDni7 — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) February 24, 2020

Laut Hessischem Rundfunk (HR) berichtete ein Augenzeuge, das Auto sei etwa 30 Meter weit in die Menge gefahren, bis es zum Stehen gekommen sei. Der Fahrer habe noch Gas gegeben. Nach HR-Informationen sieht es nach den bisherigen Erkenntnissen nicht nach einer politischen oder extremistischen Tat aus. Bei dem Festgenommenen handelt es sich demnach um einen 29 Jahre alten Deutschen aus der Region. Volkmarsen ist eine Kleinstadt mit knapp 7.000 Einwohnern nordwestlich von Kassel.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zeigte sich erschüttert. "Ich bin schockiert über diese schlimme Tat", erklärte Bouffier. Die Hintergründe der Tat seien bisher unklar. Er bitte darum, "nicht über mögliche Motive zu spekulieren". Dies sei die Stunde der Ermittler, die mit Hochdruck an der Aufklärung der Gewalttat arbeiteten.

Aus Sicherheitsgründen sollten laut Landesinnenministerium am Montag keine weiteren Faschingsumzüge mehr stattfinden. Die Polizeipräsenz wurde demnach hessenweit verstärkt.