Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexander Gauland, Ehrenvorsitzender der AfD © (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN

Am Tag nach den tödlichen Anschlägen von Hanau war die Zuordnung eindeutig. Von "Massenmord" sprach die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", von "Terror" die "Bild". Innenminister Horst Seehofer (CSU) bestätigte die mediale Einschätzung. Von einem "eindeutig rassistisch motivierten Terroranschlag", sprach Seehofer. Es sei deutlich, dass die Gefährdungslage durch Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus hoch sei.



Nur einer wollte sich dieser Analyse nicht anschließen: Alexander Gauland, Ehrenvorsitzender der AfD, sah in der Ermordung von neun Menschen mit Migrationshintergrund in Hanau durch einen 43-jährigen Sportschützen allein ein "Verbrechen". Einen Kriminalfall. Mehr nicht. Eine merkwürdige Einschätzung im Land der Täter. Sie passt in das verharmlosende Bild, das die AfD generell zeichnet. Den Massenmord an den Juden in Europa schätzt Gauland als "Vogelschiss" in der Geschichte ein. Der Thüringer AfD-Frontmann Björn Höcke fordert eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad". Und im bayerischen Landtag verweigerte ein AfD-Abgeordneter die Ehrung für den 2019 mutmaßlich von einem Rechtsterroristen ermordeten CDU-Politiker Walter Lübcke.