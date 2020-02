Facebook

Ein österreichisches Paar ist am Montag in Krabi in Thailand bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Wiener Mitte 50 dürften laut thailändischen Medien auf einem Moped unterwegs gewesen und in einen entgegenkommenden Kleintransporter gekracht sein. Das Außenministerium bestätigte gegenüber der APA einen Bericht des "Kurier".

Die Touristen borgten sich laut "The Phuket News" das Moped aus und wollten damit zu den heißen Quellen von Khlong Thom. Auf der Fahrt geriet das Zweirad auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Kleintransporter. Die Österreicher waren sofort tot. Ein zweites Moped, das von einem Freund des Paares gelenkt wurde und knapp dahinter fuhr, wurde nicht in den Unfall verwickelt.