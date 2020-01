''Gault&Millau''Drei-Sterne-Restaurant abgebrannt

Facebook

Brand in Drei-Sterne-Restaurant im Schwarzwald © APA/dpa/Andreas Rosar

Das Drei-Sterne-Restaurant "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn ist bei einem Brand komplett zerstört worden. Verletzt wurde bei dem Feuer im "Hotel Traube Tonbach" in Baiersbronn in der Nacht auf Sonntag niemand, wie ein Feuerwehrsprecher sagte - das Restaurant sei allerdings vollständig zerstört. Auch nach Stunden war der Brand nicht gelöscht. Die Ursache für das Feuer war am Morgen völlig unklar.

Millionenschaden

Ein Brandmelder hatte gegen 3.20 Uhr Alarm gegeben, wie der Sprecher weiter sagte. Rund fünf Stunden später war die Feuerwehr immer noch mit dem Löschen der Flammen beschäftigt. Rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. "Es ist für den Schwarzwald ein schwerer Schlag", sagte der Sprecher. Das Hotel besteht aus mehreren Komplexen, von denen nach ersten Angaben der Ursprungsbau durch den Brand schwer beschädigt ist. Nach ersten Erkenntnissen geht die Feuerwehr von einem Millionenschaden aus.

"Gault&Millau"-Führer

Die "Schwarzwaldstube", die in dem Ursprungskomplex untergebracht ist, ist ein Drei-Sterne-Restaurant und gehört damit zu einer exklusiven Gruppe von Restaurants in Deutschland. Sie ist bundesweit bekannt. Küchenchef Torsten Michel ist in der Deutschlandausgabe 2020 im Restaurantführer "Gault&Millau" mit 19,5 von 20 Punkten ausgezeichnet worden und gehört mit dieser Punktzahl deutschlandweit zur Spitzengruppe der Küchenchefs. Der "Gault&Millau" zählt mit dem "Guide Michelin" zu den bekanntesten Gourmet-Führern weltweit.

Über viele Jahre hinweg setzte Koch Harald Wohlfahrt in der "Schwarzwaldstube" Maßstäbe und bildete zahlreiche spätere Sterneköche aus. Wohlfahrt war 25 Jahre lang ununterbrochen vom Guide Michelin mit drei Sternen benotet worden, ehe er im Sommer 2017 nach Streitigkeiten seinen Abschied aus der "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn nehmen musste.