© APA/AFP/DPA/FELIX KAESTLE

Die US-Bundesluftfahrtbehörde FAA teilte Medienberichten zufolge mit, das einmotorige Passagierflugzeug sei bei stürmischen Wetter und etwas Schneefall am Samstag kurz nach dem Start knapp zwei Kilometer vom Flughafen der Stadt Chamberlain abgestürzt.

An Bord der Pilatus PC-12 seien zwölf Menschen gewesen. Die drei Verletzten würden in Krankenhäusern behandelt. Unter den Opfern war auch der Pilot. Das Flugzeug war auf dem Weg in den US-Staat Idaho. Die Ursache für den Absturz stehe noch nicht fest.