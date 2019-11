Zwei Tote Porsche Boxter fliegt durch Luft und landet im zweiten Stock

In New Jersey sind bei einem Autounfall beide Insassen getötet worden.

Von dem Porsche Boxter blieb nicht mehr als ein Wrack über © AP

In Toms River in New Jersey ist es am Sonntag zu einem dramatischen Autounfall gekommen. Der Lenker eines Porsches Boxters hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto flog durch die Luft und landete schließlich im zweiten Stock eines Geschäftsgebäudes. Beide Insassen, der 22-jährige Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer, wurden dabei getötet, wie die Polizei mitteilte. Grund für den Unfall soll überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein.

In dem betreffenden Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Unfall keine Personen, weil es als einsturzgefährdet galt.