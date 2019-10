Neuer Waldbrand in Kalifornien"Wir haben das noch nicht hinter uns"

Facebook

Wegen eines neuen Brandes haben die Behörden in Kalifornien angeordnet, rund 30.000 Menschen in Sicherheit zu bringen.

Der Flächenbrand breitete sich am Mittwoch (Ortszeit) im Simi-Tal nordwestlich der kalifornischen Metropole Los Angeles auf einem Gelände von mehr als 500 Hektar aus. Es gelang den Einsatzkräften, die Ronald-Reagan-Bibliothek im Simi-Tal zu retten. Auf dem Gelände der Bibliothek liegen der frühere US-Präsident Ronald Reagan und seine Frau Nancy begraben. Außerdem bewahrt die Bibliothek zahlreiche Zeugnisse aus der Amtszeit Reagans auf.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften mit Löschhubschraubern und -flugzeugen gegen die Flammen, die von heftigen Windböen immer wieder angefacht wurden. "Wir haben das noch nicht hinter uns", sagte Einsatzleiter Mark Lorenzen. Die wichtigsten Ausstellungsstücke der Reagan-Bibliothek wurden vorsorglich in ein brandsicheres Kellergeschoß gebracht. Der neue Brand mit dem Code-Namen "Easy Fire" war am Morgen in Easy Street ausgebrochen und hatte sich von dort aus rasch durch das hügelige Gelände weitergefressen.

Weil in dem Brandgebiet bis Donnerstagabend mit einem Anhalten der gefährlichen Santa-Ana-Winde gerechnet wurde, ordneten die Behörden verstärkte Sicherheitsvorkehrungen an. In weiten Teilen des Südens von Kalifornien wurden Schulen geschlossen. Die Feuerwehr setzte auch ihren Kampf gegen das "Getty Fire" fort, das am Montag ausgebrochen war und bereits rund 250 Hektar verwüstete.

Brände in Kalifornien: Feuerwehr kämpft gegen das Flammenmeer Ein Ende ist vorerst nicht in Sicht: Starke Windböen und eine niedrige Luftfeuchtigkeit bieten den Flammen ideale Bedingungen. (c) AP (Jose Carlos Fajardo) Die seit Tagen in Kalifornien wütenden Waldbrände haben am Wochenende Dutzende Häuser zerstört und Zehntausende weitere Menschen in die Flucht getrieben. (c) AP (Jose Carlos Fajardo) Ein Brandherd bedroht nun die Stadt Santa Rosa mit rund 165.000 Einwohnern. (c) AP (Jose Carlos Fajardo) Der Nationale Wetterdienst warnte vor gefährlich starken Winden bei gleichzeitig niedriger Luftfeuchtigkeit bis Montag. (c) APA/AFP/PHILIP PACHECO (PHILIP PACHECO) Diese angesichts der Stärke und Dauer der Winde potenziell "historische" Kombination werde zur schnellen Ausweitung möglicher Brände führen. (c) AP (Jose Carlos Fajardo) Wegen der hohen Waldbrandgefahr begann der Energieversorger Pacific Gas & Electric (PG&E) am Samstagabend, fast einer Million Kunden in Nord- und Zentralkalifornien den Strom abzustellen. (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) Bei starken Winden droht die Gefahr, dass Strommasten umstürzen oder Äste Leitungen abreißen und somit Feuer auslösen. (c) AP (Jose Carlos Fajardo) Mehr als 900 Helfer waren Sonntagabend zur Bekämpfung dieses Feuers im Einsatz. (c) AP (Jose Carlos Fajardo) Weder beim "Kincaid"- noch beim "Tick"-Feuer wurden bis Sonntagfrüh Tote oder Verletzte gemeldet. (c) AP (Jose Carlos Fajardo) (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) (c) AP (Jose Carlos Fajardo) (c) AP (Jose Carlos Fajardo) (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) (c) AP (Jose Carlos Fajardo) 1/14

In Kalifornien wüten seit Tagen dutzende von Bränden. Gouverneur Gavin Newsom verhängte am Sonntag den Notstand über den gesamten Westküstenstaat.