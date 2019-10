Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eric Tse bekam ein fürstliches Geburtstagsgeschenk © erictse0816 via Instagram

3,4 Milliarden Euro überwiesen Tse Ping und Cheung Ling Cheng ihrem Sohn an seinem 24. Geburtstag am 24. Oktober. Der Familie gehört die chinesische Arzneimittelfirma Sino Biopharmaceutical. Dem Unternehmen geht es ausgezeichnet. Die Aktien des Konzerns sollen in den vergangenen zehn Jahren um 700 Prozent gestiegen sein.

Nun kehrt aber der Ernst ins Leben von Eric Tse: Vor Kurzem hat er seinen Abschluss in Finanzwesen gemacht. Er erhält nun einen Posten im Aufsichtsrat des Familienbetriebs mit einem Jahresgehalt von 450.000 Euro. Doch sein Konto wird er so oder so nicht so schnell überziehen. Immerhin ist er nun sogar vermögender als US-Präsident Donald Trump (3,3 Milliarden Euro) oder Hollywood-Regisseur Steven Spielberg (3,2 Milliarden Euro).