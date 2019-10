Italien Polizist tötete Frau und zwei Töchter

Facebook

Ein Gefängnispolizist hat in Italien seine Frau und beide Töchter getötet. Danach brachte sich der Mann in der Nähe von Foggia in Apulien vermutlich mit seiner Dienstwaffe selbst um, wie italienische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die Polizei berichteten. Vor seinem Suizid habe er in der Nacht auf Samstag noch die Polizei angerufen und von der Tat berichtet.

Die Töchter seien zwölf und 18 Jahre alt gewesen. "Es gab nichts, was auf eine so schockierende Tragödie hingedeutet hätte", sagte der Bürgermeister des Ortes Orta Nova, Mimmo Lasorsa, der Nachrichtenagentur Adnkronos. Kollegen und Freunde des Täters hätten angegeben, dass es vorher keine Auffälligkeiten gegeben habe und dass auch keine Familienprobleme bekannt gewesen seien. Die ganze Stadt sei in Trauer, erklärte er auf Facebook. Von einer "entsetzlichen Tragödie" sprach auch die Gewerkschaft der Gefängnispolizei.