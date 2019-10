Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Amateuraufnahme des Schützen in Halle © AFP

Zu Mittag, gegen 12 Uhr, ging ein Notruf bei der Polizei in Halle an der Saale ein. Mindestens ein Täter hat Schüsse abgegeben. Zwei Menschen starben, zwei weitere wurden schwer verletzt. Dennoch hätte es womöglich noch weitaus schlimmer kommen können. Denn heute ist Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag, und das primäre Ziel der Angreifer war offenbar eine der beiden Synagogen in Halle, in der zur Zeit des Angriffes rund 80 Gläubige waren.

Die jüdische Gemeinde berichtete, der Täter habe versucht, das Tor der zum jüdischen Feiertag Yom Kippur voll besetzten Synagoge aufzuschießen. Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorotzki, sagte dem "Spiegel" weiter, die Sicherungsvorkehrungen am Eingang hätten "dem Angriff standgehalten". Später wurden selbstgebaute Sprengsätze vor der Synagoge gefunden.

Schüsse in Halle: Mindestens zwei Menschen starben In der deutschen Stadt Halle (Bundesland Sachsen-Anhalt) sind am Mittwoch zwei Menschen auf offener Straße erschossen worden. (c) APA/Sebastian Willnow (Sebastian Willnow) Die Stadt sprach offiziell von "Amoklage". (c) APA/AFP/dpa/SEBASTIAN WILLNOW (SEBASTIAN WILLNOW) Erste Bilder aus Halle! (c) APA/AFP/dpa/SEBASTIAN WILLNOW (SEBASTIAN WILLNOW) (c) APA/Sebastian Willnow (Sebastian Willnow) (c) APA/Sebastian Willnow (Sebastian Willnow) (c) APA/Sebastian Willnow (Sebastian Willnow) (c) APA/Sebastian Willnow (Sebastian Willnow) 1/7

Weil er sich zur Synagoge keinen Zugang verschaffen konnte, musste ein Opfer vor der Synagoge das Leben lassen, danach suchte der Schütze der Polizei zufolge einen nahe gelegenen Dönerladen auf, wo er einen Mann erschoss. Einem Augenzeugenbericht zufolge handelte es sich bei dem Opfer um einen Handwerker, der sich sein Mittagessen holen wollte. Die Gegend um das Lokal - etwa 600 Meter entfernt von der Synagoge - war danach abgesperrt. Die Stadt rief die Menschen überall in Halle dazu auf, in Sicherheit in Gebäuden zu bleiben.

Wie in den Abendstunden bekannt wurde, soll es sich bei dem Schützen um den 27 Jahre alten Deutschen Stephan B. handeln. B. konnte kurz nach der Tat verhaftet werden. Er soll seinen Amoklauf mit einer Helmkamera mitgefilmt und im Internet auf der Streamingplattform Twitch live übertragen haben. Das wurde allerdings schnell wieder gelöscht.

Amateuraufnahmen von der Attacke in Halle © Twitter

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Filmende vergeblich versucht, in die Synagoge an der Humboldtstraße zu gelangen. Die Tür bleibt allerdings verschlossen. Daraufhin schießt der Täter auf der Straße einer Passantin mehrfach in den Rücken, die ihn zuvor angesprochen hatte. Die Frau bleibt leblos neben dem Fahrzeug des Täters liegen. Es ist auch zu sehen, wie der Mann in Kampfmontur auf der Straße auf einen Mann zielt, seine Waffe hat aber wohl Ladehemmung. Das Opfer, vermutlich ein Kurierfahrer, kann unverletzt entkommen. "Pech", sagt die Stimme des Filmenden.

Der mutmaßliche Täter fährt danach mit einem Auto durch die Stadt. Er sagt immer wieder auf Englisch, dass er ein "Loser" (Verlierer) sei. Der Mann gibt zudem extrem antisemitische Äußerungen von sich.

Helikopter in Landsberg

Auch in Landsberg, rund 15 Kilometer östlich von Halle, gab es Schüsse, bestätigte eine Polizeisprecherin in Halle. Menschen sollen auch hier Gebäude und Wohnungen nicht verlassen, hieß es.

Yom Kippur: Jüdischer Versöhnungstag Yom Kippur ist der höchste Festtag im Judentum. Der "Tag der Sühne" steht ganz im Zeichen von Umkehr und Versöhnung: Jüdische Gläubige sollen beten, fasten und Almosen geben - als Ausdruck von Reue und Sorge um ihre Mitmenschen. Auf ein Festmahl mit der Familie folgt mit dem Sonnenuntergang ein etwa 25 Stunden langes Fasten. Der Feiertag beginnt mit einem gemeinsamen Gebet in der Synagoge. Festliche weiße Kleidung soll Reinheit symbolisieren, aber auch an weiße Totengewänder erinnern. In Israel wird zu Yom Kippur auch der Opfer des Krieges von 1973 gedacht, als Ägypten und Syrien das Land angegriffen hatten.

Im nahe gelegenen Leipzig verstärkte die Polizei ihre Kräfte vor der Synagoge. Auch vor der Synagoge in Dresden wurde nach Angaben der Polizei der Schutz erhöht. In anderen deutschen Städten wurde der Schutz entsprechend verstärkt.

Der Bahnhof von Halle wurde wegen polizeilicher Ermittlungen gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn über Twitter mit. Es komme zu Verspätungen. Wie in Deutschland sind auch in Wien die Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtung seitens der Polizei nochmals verstärkt worden. Zwar sei der Objektschutz aufgrund des jüdischen Feiertages Yom Kippur ohnehin stärker, aufgrund der unsicheren Lage in Deutschland seien nun aber auch Beamte der Sondereinheit Wega hinzugezogen worden.

"Die Gefährdungslage für die Bevölkerung wird mittlerweile nicht mehr als akut eingestuft", teilte die Polizei am Mittwochabend über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. "Sie können wieder auf die Straße, die Warnungen sind aufgehoben."

Die Gefährdungslage für die Bevölkerung wird mittlerweile nicht mehr als akut eingestuft.



Wir sind weiter mit starken Kräften im Bereich. Sie können wieder auf die Straße, die Warnungen sind aufgehoben. #hal0910 #halle — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Anhaltspunkte für Rechtsextremismus

Der Angriff in der ostdeutschen Stadt Halle mit zwei Toten hat nach Angaben von Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) offenbar einen rechtsextremistischen Hintergrund. Nach Einschätzung des Generalbundesanwalts "gibt es ausreichende Anhaltspunkte für einen möglichen rechtsextremistischen Hintergrund", erklärte Seehofer am Mittwochabend.

UN-Generalsekretär António Guterres hat den Vorfall mit tödlichen Schüssen in Halle scharf verurteilt. Guterres bewerte den Vorfall als "eine weitere tragische Demonstration von Antisemitismus", teilte ein UN-Sprecher am Mittwoch in New York mit.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Mittwoch schockiert zu den Schüssen in der ostdeutschen Stadt Halle geäußert. Es seien "entsetzliche Nachrichten über zwei Tote und einen Angriff auf eine Synagoge in Halle - heute an #JomKippur", teilte Van der Bellen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Sein Mitgefühl sei bei den Opfern, ihren Angehörigen und ihren Freundinnen und Freunden. "Wir müssen alles tun, damit Jüdinnen und Juden in Sicherheit leben können", betonte der Bundespräsident. Yom (Jom) Kippur ist der höchste Festtag im Judentum.

Die "Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen" (IMÖ) verurteilte den mutmaßlichen Angriff auf die Synagoge in Halle. "Heute sind zwei Menschen einem Angriff unmittelbar neben der Synagoge in Halle zum Opfer gefallen. Als Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen drücken wir unsere Betroffenheit, unser Beileid und vor allem unsere vollste Solidarität aus", hieß es in einer Aussendung.

Weiters erklärte IMÖ-Obmann Tarafa Baghajati: "Gleichzeitig steigt die Sorge angesichts solcher Gewalttaten um das Klima friedlichen und respektvollen Zusammenlebens und den sozialen Zusammenhalt in Europa. Daher appellieren wir vor allem an politische Verantwortungsträger/innen Maßnahmen zu setzen, die Antisemitismus und jede andere Form des Hasses gegen Minderheiten wirksam entgegenwirken. Vonseiten der Zivilgesellschaft streben wir danach den Dialog zwischen Menschen jüdischen und Menschen muslimischen Glaubens zu intensivieren, um gemeinsam gegen Feindbilddenken anzugehen."

Netanyahu: "Ausdruck für Antisemitismus in Europa"

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat den Angriff als einen "weiteren Ausdruck für Antisemitismus in Europa" bezeichnet. Die Attacke habe am jüdischen Nationalfeiertag Yom Kippur stattgefunden und damit am "heiligsten Tag für unser Volk", sagte er in einer Mitteilung seines Büros am Mittwoch.

"Ich fordere die Behörden in Deutschland auf, weiterhin entschlossen gegen das Phänomen des Antisemitismus vorzugehen", fügte der Premierminister hinzu.

"Im Namen des Volkes von Israel spreche ich den Familien der Opfer mein Beileid aus und wünsche den Verletzten eine rasche Genesung", schrieb Netanyahu ferner.