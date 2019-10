Norwegen Mann bei Explosion an Tankstelle gestorben

Offenbar ereignete sich der Vorfall bei Reinigungsarbeiten in dem unterirdischen Tank.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

sujetbild © (c) APA/AFP/

Ein Mann ist bei einer Explosion an einer norwegischen Tankstelle ums Leben gekommen. Es handle sich anscheinend um ein Unglück, zu dem es bei Arbeiten an einem Benzintank nahe der Stadt Bodo gekommen sei, teilte die Polizei der Provinz Nordland am Freitag auf Twitter mit.

Man habe versucht, eine vermutlich schwer verletzte Person aus dem Tank zu holen, hieß es zuvor. Später erklärte die Polizei, der Mann im Alter von 40 bis 50 Jahren sei seinen Verletzungen erlegen. Nach Informationen der norwegischen Lokalzeitung "Avisa Nordland" und des Rundfunksenders NRK ereignete sich der Vorfall bei Reinigungsarbeiten in dem unterirdischen Tank. Dabei sollen sich Gase entzündet haben.