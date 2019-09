Am Donnerstag erlag eine 31-Jährige in einer Klinik ihren Verletzungen, berichtete die Polizei.

Die Explosion einer riesigen Bratpfanne auf einem Dorffest in Deutschland vor knapp drei Wochen hat ein zweites Todesopfer gefordert. Am Donnerstag erlag eine 31-Jährige in einer Klinik ihren Verletzungen, berichtete die Polizei. Bei dem Brauchtumsfest in Freudenberg-Alchen war am 8. September eine doppelwandige Groß-Pfanne explodiert, in der zwei Frauen für Festbesucher Erdäpfeln gebraten hatten.