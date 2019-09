Der Brand sei in der Nacht auf Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache in der nahe der Hauptstadt Monrovia gelegenen Schule ausgebrochen.

Bei einem Brand in einer Koranschule in Liberia sind 26 Kinder und zwei Lehrer getötet worden. Der Brand sei in der Nacht auf Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache in der nahe der Hauptstadt Monrovia gelegenen Schule ausgebrochen, sagte der Sprecher von Präsident George Weah unter Berufung auf die Rettungsdienste.

Die Opfer waren demnach zwischen zehn und 20 Jahre alt. Die einzigen Erwachsenen waren die beiden Lehrer.