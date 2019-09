Facebook

© APA/AFP/MAHMUD TURKIA

Die italienische Polizei hat am Montag dem deutschen Rettungsschiff "Eleonore" die Genehmigung erteilt, in den Hafen der sizilianischen Stadt Pozzallo einzulaufen. Die 104 Migranten an Bord dürfen an Land gehen, berichtete die NGO "Lifeline-Mission", Betreiberin des Schiffes, per Twitter. Danach werde die Kontrolle des Schiffes für weitere Ermittlungen übernommen.

Italienische Medien berichteten, dass das Schiff konfisziert wird. Der Kapitän hatte den Notstand ausgerufen und fuhr trotz eines Verbotes in italienische Gewässer ein. Die Polizei ging an Bord des Schiffes, das sich vier Seemeilen von Pozzallo entfernt befand.

"Gesetze und nationale Grenzen müssen respektiert werden. Wenn jemand denkt, dass er ohne Folgen auf Italiens Gesetze pfeifen kann, täuscht er sich", kommentierte der scheidende Innenminister Matteo Salvini laut Medienangaben. An Bord der "Eleonore", die von der deutschen Hilfsorganisation "Lifeline Mission" betrieben wird, befanden sich auch 30 Minderjährige.

La nave Eleonore di @SEENOTRETTUNG LIFELINE, con 104 migranti a bordo, entra in acque italiane e si dirige verso Pozzallo.

In arrivo anche la nave militare italiana Cassiopea con 29 persone a bordo. @repubblica https://t.co/jqHkSKPX3v — Mediterranean Hope (@Medhope_FCEI) 2. September 2019

In Pozzallo ist inzwischen das Schiff "Cassiopea" der italienischen Marine mit 29 Migranten an Bord eingetroffen, die in den vergangenen Tagen gerettet wurden. Auch dieses Schiff wartet auf die Zuweisung eines Hafens, berichtete der Bürgermeister von Pozzallo, Roberto Ammatuna, laut Medienangaben.