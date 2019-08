Schwer verletzt Erwachsener Springer katapultiert Bub (4) aus Hüpfburg

Die Polizei im schleswig-holsteinischen Husum sucht nach einem unbekannten Vater, der einen Vierjährigen in einer Hüpfburg schwer verletzt haben soll. Der Mann sei so stark gesprungen, dass das fremde Kind aus dem Spielgerät geschleudert worden sei, teilten die Beamten am Montag in Flensburg mit.