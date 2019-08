Schmuck gegen Suppenwürfel Skurriler Juwelendiebstahl in Pariser Innenstadt

Eine vermeintliche arabische Prinzessin erleichterte einen Luxusjuwelier in Paris um Juwelen im Wert von rund 1,6 Millionen Euro. Nach dem Diebstahl konnte die Beute in einem Hotelzimmer sichergestellt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Millionen-Beute gestohlen © (c) Levon - stock.adobe.com

Clever eingefädelt und am Ende verloren: Nach einem Juwelendiebstahl in Paris, bei dem sich eine Frau als arabische Prinzessin ausgegeben hatte, ist nun die Beute im Wert von mehr als 1,6 Millionen Euro aufgefunden worden.

Zwei Frauen hatten die Juwelen Ende Juli bei einem Luxusjuwelier in der Pariser Innenstadt gestohlen. Eine der Frauen gab sich als Prinzessin aus den Vereinigten Arabischen Emiraten aus und ließ sich Schmuck zeigen.

Mit Suppenwürfeln vertauscht

Die Frauen versprachen, am nächsten Tag Geld für den Kauf der Juwelen zu überweisen, und verließen das Geschäft. Erst als die versprochene Überweisung nicht eintraf, entdeckte die Juwelierin, dass die Frauen die Schmuckstücke in der Schatulle mitgenommen und ersetzt hatten - durch Suppenwürfel.

Ermittler stellten die Juwelen in einem Hotelzimmer im nördlich an Paris angrenzenden Departement Seine-Saint-Denis sicher, wie ein Polizeivertreter am Freitag sagte. Festgenommen wurde zunächst niemand.