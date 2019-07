Zu dem Flugzeugabsturz kam es in der Nähe von Karlsruhe.

© APA/HELMUT FOHRINGER (Sujetfoto)

In Bruchsal - einer deutschen Kleinstadt 20 Kilometer nördlich von Karlsruhe in Baden-Württemberg - ist am Samstag ein Kleinflugzeug abgestürzt und gegen die Fassade eines Baumarktes geprallt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kamen dabei drei Menschen ums Leben.