Feuer auf kroatischer Ferieninsel"Man sah keine zehn Meter weit"

Das Waldareal, in dem es brannte © (c) APA/AFP/STR (STR)

Hochsommerliches Wetter bringt in Europa längst auch regelmäßig Unwetter und erhöhte Feuergefahr mit sich: Bereits in den letzten Tagen hatten Waldbrände Urlauber im Süden aufgeschreckt. In der Nacht auf gestern gab es Alarm auf der von Kiesel- und Sandstränden gesäumten kroatischen Ferieninsel Pag. In einem Wald nahe den Klubs der beim Partyvolk beliebten Stadt Novalja begann es zu brennen.